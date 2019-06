Tal es el caso de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGICDMX/117/2017 que se inició por presuntos actos de soborno de la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios de Pemex, entre ellos el ex director Emilio Lozoya, pero no tuvo avances sustanciales en México porque existe un acuerdo con la procuraduría de Brasil para no ejercer ningún tipo de acción en contra de funcionarios de la empresa a cambio de que la entonces PGR recibiera información de las pesquisas.

Hasta el último reporte del enero sobre ese caso, la FGR había judicializado cuatro carpetas en las que seis ex funcionarios de la Sedatu fueron vinculados a proceso; no obstante, el Ministerio Público Federal no logró aportar las pruebas para vincular a proceso al ex coordinador de la Unidad de Delegaciones de Sedesol, señalado por autorizar indebidamente contratos por 124 millones de pesos; ni al ex director de Programación y Presupuesto de la Sedatu, por el presunto desvío de 185 millones.

El caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, también se armó desde esa subprocuraduría, y si bien fue sentenciado a nueve años de prisión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, el caso no está del todo resuelto.

Por otra parte, se inició la carpeta FED/SEIDF/UNAI-NAY/ 0001565/2017 por posibles actos de corrupción, peculado y enriquecimiento ilícito del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, pero después de dos años la carpeta no se ha judicializado.