La jornada electoral de este domingo transcurrió en paz y prácticamente sin incidentes, en la cual no hubo injerencia del gobierno federal y se votó libremente, celebró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bajo su administración, dijo, se pretende alcanzar una verdadera democracia donde no haya compra de votos, acarreos y no se use el presupuesto para apoyar a candidatos.

–¿Influyó el efecto de su popularidad en los resultados?

–No quiero opinar sobre eso porque no me metí a opinar en nada; dimos la instrucción y estamos muy conscientes de que el gobierno no debe intervenir en las elecciones.