Enrique Méndez

Enviado

Periódico La Jornada

Martes 4 de junio de 2019, p. 7

Puebla, Pue., Cerrado el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y confirmada la ventaja de 11.44 por ciento de Miguel Barbosa en la elección para gobernador sustituto, el candidato común de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), Enrique Cárdenas Sánchez, admitió su derrota. Plantamos cara a un régimen que enseña, cada vez con mayor claridad, su verdadero rostro , expresó en una declaración de prensa tras la cual no permitió preguntas.

Asumió que, con los datos definitivos del PREP, el resultado nos coloca en un segundo lugar a escala estatal, el cual aceptamos. Obtuvimos una amplia mayoría en la ciudad de Puebla y su zona conurbada. Lamentablemente sólo 33 por ciento de los electores acudió a las urnas y el proceso mismo dejó mucho que desear .

Mientras del lado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se mantuvo el silencio ante los resultados, Cárdenas Sánchez, también ex rector de la Universidad de las Américas, hizo una nueva aparición pública, acompañado de su esposa, María González de Cossío, y algunos representantes de las dirigencias del PAN y PRD.

La víspera, Barbosa informó que buscaría a Cárdenas Sánchez y a Alberto Jiménez Merino (PRI), en el contexto de su intención de reconciliar al estado, e incluso planteó la posibilidad de invitarlos a colaborar.

Ayer, Cárdenas Sánchez expresó: No me comprometí con Puebla para acceder a una posición de poder, no competí para ganar un puesto y enriquecerme a costa del patrimonio público .