a permanente verificación de gasolineras, a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ha permitido un hallazgo muy interesante , según palabras del titular de esa dependencia, Ricardo Sheffield, aunque en los hechos es algo que se detectó hace cuando menos casi un cuarto de siglo atrás.

Se trata de la ordeña inteligente de combustible en las estaciones de servicio. En la mañanera de ayer, el funcionario lo narró así: A la hora de revisar las estaciones de servicio “los verificadores de la Profeco encontraban la única bomba que estaba rasurando los litros, y en una gasolinera en Champotón, Campeche (Combustibles e Imagen S.A. de C.V.), abrimos la bomba, como normalmente lo hacemos, y descubrimos un software que se conecta encima (de la tarjeta original) y se conoce como rastrillo”.

El procurador detalló: “Abrimos una caja que está dentro de la bomba y volteamos la tarjeta de esta bomba, que salió con diferencia de litros. Encontramos una clara discrepancia entre cómo viene la tarjeta que controla la bomba, de fábrica, y la que tiene rastrillo. No fue evidente al principio. Hubo que abrir esa caja y voltear la tarjeta, y descubrimos a los que están haciendo trampa con ese software, que aparentemente no es pirata, porque pareciera que en el mercado negro el mismo fabricante de la bomba está vendiendo por abajo del agua el rastrillo, porque si no, no se pudiera adaptar a la tarjeta de ellos, de tal forma que esto es un delito, no una falta administrativa”. Y, según su información, por lo menos 8 por ciento de las estaciones de servicio en el país “podría estar utilizando ese rastrillo”.

Lo que permite hacer ese software “es que, desde la oficina central, a distancia, (los dueños de la estación de servicio) pueden hacer cambios desde su celular, apretando un botón, y despachar como marca la ley un litro de litro, o con un botón especial variar el volumen; por eso se llama rastrillo, porque le dan su rasurada, y ya ellos determinan si le rasuran un litro por cada 20 o medio litro por cada 20, o dos litros por cada 20”.