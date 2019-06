Karla Torrijos

Martes 4 de junio de 2019, p. a10

Adelantar los procesos de los jugadores y llamar a la selección nacional a quienes aún no están consolidados ni siquiera con sus equipos son algunas de las causas por las que el balompié mexicano aún no logra destacar a escala internacional, consideró el ex futbolista Gerardo Lugo Gómez.

“A veces un jugador joven tiene una buena racha y ya lo quieren mandar a Europa, pero creo que eso es un error, pues no los dejan cumplir correctamente con sus procesos.

Para llegar a otras ligas, primero deben ser figuras en sus respectivos equipos, en la selección nacional, alcanzar una madurez, tener un equilibrio constante, pero si los llevan demasiado jóvenes, corren el riesgo de desperdiciar su talento en las bancas , aseveró.

En ese sentido, puso de ejemplo al ex jugador del América Diego Lainez, quien en enero pasado, a la edad de 18 años, emigró al Real Betis, de España, equipo con el que tuvo muy poca actividad en la parte final de la reciente temporada.

Ahí está el caso de Lainez, se lo llevaron muy joven; tiene cualidades, pero no las ha podido demostrar porque le dan muy pocos minutos. Esta temporada la terminó en la banca y ahí se puede estancar, incluso su carrera puede diluirse si no logra pronto la titularidad. Creo que necesitaba más experiencia antes de irse, pues Europa definitivamente es otra cosa.

El otrora mediocampista advirtió que la misma situación podría ocurrir con jugadores como Roberto Alvarado, de Cruz Azul, y Edson Álvarez, defensa del América, quienes lucen como los próximos que podrían emigrar al viejo continente.