La obra de la pintora, escritora y escultora surrealista Leonora Ca-rrington (1917-2011) es objeto de una nueva exposición, la tercera y más ambiciosa que organiza la Galería Wendi Norris, de San Francisco, aunque esta vez se monta en Nueva York.

Leonora Carrington: The story of the last egg (La historia del último huevo) se inauguró hace unos días en la avenida Madison número 926, sitio de exhibición temporal que antes fue una farmacia y botica, circunstancia que la vincula con el interés de la artista por la alquimia.Desde hace más de 22 años no se montaba una exposición individual de Carrington en la Gran Manzana.

España saldará deuda con Leonora

La muestra reúne 20 pinturas pertenecientes a colecciones privadas de México, Estados Unidos y Europa, informa Matea Fish, responsable de la galería Norris, así como las seis máscaras que Carrington creó para Opus siniestrus: The story of the last egg, obra de teatro a la que se dará lectura este jueves en un simposio que culminará un día después.

Escrita en 1970, esa pieza teatral es una especie de tragicomedia mágica que conjura un mundo en el que todas las mujeres han muerto, menos una; ‘‘una anciana de 80 años, colosalmente gorda, la ex madame de un burdel”, que logra poseer el último huevo humano en existencia y tiene el destino del planeta en sus manos.

Esa obra, que será dirigida por Jean Randich, tiene un elenco de ocho actores que interpretarán múltiples personajes.

No obstante que Opus siniestrus... fue escrita hace casi 50 años, se trata de una obra visionaria ‘‘ecofeminista” que pudo haber sido creada hoy. Repite temas e ideas en otros textos y obras de arte de Carrington.

En el simposio, Carlos Martín, curador en jefe de la Fundación Mapfre en Madrid, presentará una investigación ligada con la exhibición Leonora Carrington: tu país, que se abrirá en la capital española en 2020 y luego se montará en el Museo Picasso Málaga.