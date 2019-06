Durante su mandato ha anunciado medidas para resolver esos problemas. Algunos, como el de la inseguridad y la contaminación, requieren la colaboración de otras instancias oficiales. En otros, le competen directamente. Como el cambio de uso del suelo violando las normas vigentes y en provecho de grupos inmobiliarios poderosos. En no varios casos con la sospecha de corrupción. La doctora Sheinbaum ha sido muy clara en que no permitirá más irregularidades ni corruptelas en ese campo.

Aunque la arquitecta responsable de la demolición prometió darme una carta donde se comprometen a reparar a satisfacción los daños ocasionados y los que puedan resultar al levantar la nueva obra, nunca la obtuve. Por ese motivo, el 5 de abril solicité por escrito la intervención del director de Protección Civil de la alcaldía, licenciado Salvador Chávez Yáñez, para que evaluaran dichos daños y prevenir los futuros. Un mes después, un valuador de esa dependencia me visitó y tomó nota de los daños. Ignoro si comprobó que la nueva construcción causará otros. Desde entonces, no supe más.

Antes, el 3 de marzo, pedí al director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Cuauhtémoc me informara: 1) el nombre del dueño o los dueños del terreno y de la nueva obra, la cual se realiza amparada en la Manifestación de Construcción Tipo BOC, y número de registro RCUB-021-2019, expedida el 19 de marzo de este año; 2) el tipo de construcción que se lleva cabo y el número de niveles; 3) la valoración de los daños ocasionados hasta ahora y del riesgo potencial que corren mi casa y mi persona por la nueva obra. Tres meses después, tengo el silencio como respuesta.

El responsable de la obra es Víctor Manuel del Pozo Pereyra, a cargo de otras en la colonia, como la ubicada en Pachuca número 130. En el terreno de la casa habitación que allí había, se terminan ahora departamentos. Y no de interés social, como podría pensarse.

La ciudad requiere transformaciones fundamentales, como en la vivienda. Pero no violando las normas establecidas y causando daños a terceros. No suelo ocupar este espacio para asuntos personales. Lo hago ahora en nombre de otros afectados que no tienen dónde expresarse ni son atendidos debidamente por los funcionarios. Y ante la falta de respuesta oportuna de las instancias oficiales a las que he acudido. La doctora Sheinbaum gobierna con las puertas abiertas para escuchar y resolver las quejas ciudadanas. Esta es una más y confío en que tenga respuesta.