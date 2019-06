E

n medio de la crisis bilateral desatada por el demagogo de la Casa Blanca, Donald Trump, quien en nombre de la seguridad nacional y militar de Estados Unidos amenazó con poner aranceles a México si no se frena el flujo migratorio masivo e ilegal a través del territorio nacional hacia la frontera norte, Andrés Manuel López Obrador abandonó su habitual discurso de amor y paz hacia el jefe de la oficina oval, y tras decirle que si bien no quiere confrontación, no es cobarde ni timorato , envió a Washington a negociar al canciller Marcelo Ebrard.

La amenaza de Trump tumbó el peso, la bolsa y el petróleo, y puso en riesgo la ratificación del T-MEC. En ese marco, no se sabe qué carta de negociar tendrán a partir del 5 de junio Ebrard y su comitiva –la secretaria de Economía, Graciela Márquez; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo; el subsecretario de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, y la embajadora en Washington, Martha Bárcena−, ya que el Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sureste de México fue desairado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, el pasado 23 de mayo. A su vez, AMLO y Ebrard han repetido que no aceptarán el plan de Trump de convertir a México en tercer país seguro , lo que a corto plazo convertiría al país en receptor de 480 mil refugiados que huyen del horror.

Otra variable manejada por AMLO: desaparecer la Iniciativa Mérida y que los recursos de EU destinados a la cooperación militar y al uso de la fuerza se orienten a actividades productivas y creación de empleos, no recibió respuesta de Washington.

La Iniciativa Mérida respondió a la visión militarista de la administración de George W. Bush en el marco de la guerra al terrorismo, y fue etiquetada en el Congreso de EU en el presupuesto de las invasiones a Afganistán e Irak. De 2008 a 2018, México recibió 3 mil millones de dólares en especie (barcos, aviones, helicópteros artillados y drones para monitoreo del espacio aéreo; equipo bélico, radares, sofisticados sistemas de intervención de telecomunicaciones de la NSA y la CIA y software de inteligencia financiera y migratorios). Además de asesorías, capacitación y entrenamiento de soldados y marinos (la cifra récord de 5 mil 626, en 2016), lo que derivó en una asimilación de la doctrina del Pentágono por sus contrapartes en México (Ejército y Marina), mayor dependencia tecnológica militar y en una cesión virtual de la soberanía nacional en áreas estratégicas de seguridad. Igual ocurrió con la Policía Federal, la Seido, el CISEN y otras áreas de la seguridad pública (interior) y los servicios de inteligencia, respecto de los organismos estadunidenses en esas áreas.