Llegó a la Comar a las 10 de la noche. A las tres de la tarde del siguiente día seguía formado. Calculo que mañana a las 7 de la mañana me atenderán , dice resignado. Sólo come semillas y en un intento por hidratarse sólo remoja sus labios. Si te vas al baño pierdes tu lugar . Éste es su cuarto intento. Los otros tres fueron infructuosos: que si le faltaba un documento, que si ya no había fichas, que si no era en esta oficina. Carlos es uno de los miles que pasan por lo mismo.

La Misión de Observación de la Crisis Humanitaria de Personas Migrantes y Refugiados en el Sureste Mexicano –que se realizó del 29 al 31 de mayo– identificó una estrategia de desgaste y contención que tiene el objetivo de generar cansancio. Desmovilización y disuasión de las personas ante el acceso al derecho a solicitar refugio y a procedimientos de regularización . Los procedimientos están deliberadamente burocratizados por las autoridades para dilatarlos al máximo y desalentar a las personas que quedan atrapadas en ellos”.