Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 3 de junio de 2019, p. 9

El Instituto Nacional Electoral (INE) calificó de exitosas las elecciones desarrolladas ayer en seis entidades del país, entre ellas, las de Baja California y Puebla, donde se eligió gobernador. El órgano electoral no tuvo reportes de incidentes mayores, sin embargo, registró una baja participación de los electores en las votaciones poblanas.

“La jornada electoral del día de hoy, si bien aún no culmina… es, hasta el momento una jornada, sin lugar a dudas, exitosa. Las cifras que hoy se nos han presentado dan cuenta una vez más que esta institución le ha cumplido a la ciudadanía”, indicó el consejero presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova, previo a dar por concluida la sesión extraordinaria en la que el órgano electoral dio seguimiento a los comicios.

Señaló que el reporte preliminar del INE apunta a que hubo una participación de entre 30 y 43 por ciento en las seis entidades. En Puebla se estima una participación aproximada de 33 por ciento.

No obstante, consideró que dicha participación está dentro de los rangos de elecciones similares y recalcó que el fenómeno del abstencionismo tiene múltiples interpretaciones. Lástima por quienes no fueron a votar, no es que hayan impedido el proceso de designación de quienes los gobernarán, sino simple y sencillamente dejaron eso en mano de los otros , agregó en entrevista.

Una de las posibles razones de la baja afluencia, dijo, es que quienes piden el voto podrían no estar haciendo ofertas atractivas para que la ciudadanía salga a votar .

Durante la jornada electoral fueron instaladas 99.99 por ciento de las casillas, es decir, 23 mil 405 de las 23 mil 406 que estaban aprobadas, explicó el secretario ejecutivo del órgano electoral, Edmundo Jacobo Molina.