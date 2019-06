E

l boom comenzó en el torneo 1969-70 con un caso que resultó simbólico. Enrique Borja era la joya auriazul, pulida por el argentino Renato Cesarini. Ese año el goleador lideró una demanda de aumento salarial, pero, sin su consentimiento, fue traspasado al América; se manejan cifras de entre 500 mil y 750 mil pesos, inimaginable para la época. Guillermo Cañedo de la Bárcena, entonces presidente del club de Televisa y de la Federación Mexicana de Futbol, estaba empeñado en vestirlo de amarillo.

Borja se dio cuenta de que el negocio estaba hecho y emprendió una cruzada que le ganó tanto críticas como elogios. Habló con el presidente auriazul Pedro Andrade, pidió audiencia con el rector Javier Barros Sierra y hasta con el presidente del país, Gustavo Díaz Ordaz. ¡Nunca me dijeron que ya estaba vendido!, ¡no soy un costal de papas! y no me darán ni un centavo por la transferencia , era el alegato del indignando atacante.

En su travesía logró que el Presidente enviara una iniciativa de ley al Congreso para que los futbolistas obtuvieran un porcentaje de las transferencias. Borja, en su nueva casa, recibió trato de rey y un sueldo importante. Además de la rivalidad que nació entre Pumas y Águilas, ese caso resultó el parteaguas que disparó los sueldos de los futbolistas para las siguientes cinco décadas… El auge parece asomarse a su fin.

Gerardo Martino, seleccionador tricolor, machaca en ese sentido. En abril pasado, en entrevista con Univisión, planteó: Es necesario que (a los jugadores) les paguen menos en México. Acá hay contratos o clubes que pagan cifras importantes . Citó al América, Monterrey y Tigres, y agregó que la comodidad y el salario conspiran para que al futbolista nacional no le apetezca ir a un equipo de media tabla de España o Italia .