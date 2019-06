L

legó a Saltillo recién iniciada la segunda mitad del siglo, el XX, por supuesto. Su intempestiva presencia causó extrema curiosidad y desconcierto. Reacciones explicables en un pueblo donde la densidad poblacional había aumentado unas cuantas micras desde que el conquistador portugués Alberto del Canto, allá por 1574-1577, había incursionado por estos indómitos territorios. No puedo exagerar diciendo que entonces todos los saltillenses nos conocíamos. Y no me refiero, siquiera, a los “más top”. No sólo a la desdeñosa señorita Alvírez, víctima por sus frecuentes veleidades de los acosos del quisquilloso joven Hipólito, a quien el rítmico llamado de la redova le provocaba ataques epilépticos incontrolables, gracias a los cuales había ganado, en la región, varios concursos de zapateo. O al jacarandoso Agustín Jaime, quien –como se recuerda– compulsivamente subía, y bajaba por calles de Bravo por donde él vivía . Ni, por supuesto, a la hospitalaria Justina (en cuya casa –según testimonio nunca cuestionado del doctor en estos saberes, don Eulalio González Piporro– lo velaron).

No puedo sostener, entonces, que todos los habitantes de ese oasis nos conocíamos, pero sí que, en velorios, casamientos, eventos deportivos, en la plaza de armas o la comisaría, todos los pobladores, alguna vez, nos habíamos topado. Por eso, precisamente, en Saltillo jamás habíamos visto un chino de carne y hueso. Había una calle rodeada de huertas y hortalizas, una especie de falansterio chino. El nombre original de General Murguía había pasado al habla popular como calle de los Baños o de los Chinos. Chinos a quienes muy poca gente había conocido cara a cara.

Benjamín Wong se llamaba el chino que fue el primero en recorrer nuestras calles y hablar con nosotros en nuestro mismo idioma (faltaba más: porque él no era originario de ninguna de las 34 subdivisiones, 22 provincias, cuatro municipalidades, cinco regiones autónomas y dos regiones administrativas, que constituyen (por este ratito), nuestra entrañable compañera de camino: la República Popular China. ¿O qué no han visto Comedy Central esta semana?

Benjamín Wong Castañeda había nacido en Concepción del Oro, Zacatecas (a unos kilómetros de Saltillo), el año de 1934.