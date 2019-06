A

rrancó la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, desafiando las resistencias externa e interna. Es lógico: las compañías que venden hoy a México ocho de cada 10 litros de gasolina del consumo nacional no quieren perder al cliente. Agencias como Moody’s y Fitch han advertido que la obra pondrá más presión sobre las finanzas de Pemex y drenará recursos fiscales. No dicen que la importación de hidrocarburos en dólares la ha arruinado. Internamente están quienes apuestan a que fracase el proyecto, unos por interés político y otros por interés económico. El gobierno de México licitará a finales de este mes seis paquetes de contratos de construcción, anunció la secretaria de Energía, Rocío Nahle. Su valor será de varios centenares de millones de dólares. Se intentará aplicar el esquema corrupción cero. Lo dijo el presidente López Obrador: no habrá intermediarios ni influyentismos ni moches ni recomendados. Y pido a los dirigentes sindicales que se porten bien. Ya se acabó la corrupción . Irá cada semana a verificar cómo va la obra, se ha comprometido. Es todo un desafío.

Velando armas

La pregunta es si el último bombardeo comercial de Trump es sólo un chantaje que puede ser solventado con algunos compromisos sobre la frontera. O es el comienzo de una nueva, incluso más complicada fase de las guerras comerciales. Krishna Guha, de Evercore ISI, sospecha que podría ser la primera opción, sin embargo, el anuncio tiene efectos: bajó el peso. Mientras tanto, el equipo mexicano que encabeza el canciller Marcelo Ebrard se prepara para enfrentar una situación muy compleja. El miércoles habrá reunión con Mike Pompeo. En una teleconferencia el fin de semana lo acompañó la embajadora en Washington, Martha Bárcena, dijo que 90 por ciento o más de la opinión pública de EU se ha manifestado en favor de México, incluyendo la Cámara Americana de Comercio, sectores de la industria y congresistas. Está claro que Trump ha metido a México a la campaña electoral. Ebrard anunció una morninguera para hoy a las 7:30 horas; informará sobre la situación.

Cítenme, dice Pedro Joaquín