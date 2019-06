Presupuesto no asegura pagos para docentes

Se canceló cualquier plaza de nueva creación sin reconocer la necesidad de cubrir vacantes en grupos , muchas no fueron reconocidas por el Fondo de Aportaciones para Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), otras se duplicaron, por lo que dos o tres maestros tienen la misma clave presupuestal y miles más fueron resignados a otros estados, lo que generó grupos sin maestro, plantillas incompletas en miles de escuelas y profesores que laboran de forma meritoria, sin pago alguno .

En el caso de 48 mil plazas federalizadas, el Fone generó muchas incidencias administrativas porque se duplicaron las claves presupuestales. Consideramos que hay cerca de 10 mil horas que no han sido cubiertas por el gobierno federal, es decir, hay grupos solos, sin maestro, lo que afecta a todos los niveles educativos en la entidad , sostuvo el líder sindical.

Por lo que respecta a la sección 22 de Oaxaca, que encabeza Eloy López Hernández, se han reportado 5 mil 600 incidencias que afectan a igual número de docentes, quienes no han cobrado su salario o no han recibido los ascensos que les fueron concedidos, debido al congelamiento de trámites administrativos y la implementación del Fone.

Gómez Bamaca señaló que frente a las problemáticas que enfrenta el magisterio, exigimos a los gobiernos federal y estatal un diálogo verdadero, no simulado. En Chiapas hay desde cancelación de plazas docentes frente a grupo hasta la aplicación de cadenas de cambios y ascensos de manera unilateral .