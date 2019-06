En aquella conversación, la madre del narcotraficante habló sobre la cacería que el gobierno mantenía para recapturar a su hijo. Doña Consuelo, como la conocen en La Tuna, creía firmemente que Dios no quería tener a su hijo en la cárcel, por lo que había logrado fugarse dos veces. Ese día Doña Consuelo no quiso dar detalles de la última vez que se reunió con su hijo, ni dónde lo había visto, sólo aseguró que se encontraba bien. Ahora, más de tres años después la madre reapareció sentada en una silla de ruedas frente a la embajada estadunidense en México y habló de forma escueta, pero en la entrevista de 2015, la mujer abordó, entre otras cosas, la infancia del capo:

Me los fajaba…

—¿Cómo era su familia en los años cuando tenía a sus hijos chicos, cuando usted era joven?

— Ya que ellos pudieron trabajar me ayudaban a navegar los animales y a trabajar en el campo, me ayudaban a ver mis vaquitas.

—¿Batalló con alguno?

—Pues no. Batallé con ellos en otro sentido, al modo de cuando están chicos pos ellos peleaban unos con otros, pero no a darme batallas grandes, problemas no. Me los fajaba porque a veces se obliga hacerlo, porque el que ama a sus hijos tiene que corregirlos desde chicos.

También habló de su apego a la religión y contó su parte favorita de la Biblia, tres salmos me sé de memoria , inmediatamente después la madre del capo los recitó.

(Con información de Cristian Díaz, corresponsal)