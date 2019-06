Gustavo Castillo García

Domingo 2 de junio de 2019, p. 11

Por decisión judicial la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) deberá analizar y determinar si ya prescribió el asunto por el que se integra en contra de Emilio Lozoya Austin la presunción de delitos electorales relacionados con la aportación de fondos provenientes de sobornos de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012.

Asimismo, en torno a las acusaciones que se siguen en contra del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) por operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con la compra de la empresa Agro Nitrogenados a precios sobrevaluados a Altos Hornos de México, la defensa de Lozoya Austin ya solicitó la protección de la justicia fede-ral en contra del aseguramiento de las cuentas bancarias de él, de su madre, esposa y dos hermanos, por considerar que se trató de una medida ilegal por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En tanto que la investigación en contra de Lozoya Austin relacionada con la entrega de 10 millones de dólares a cambio de contratos a Odebrecht, la Fiscalía General de la República ha avanzado en la traducción e identificación de cuentas en Suiza, España, Alemania y algunos paraísos fiscales en los que circuló el dinero recibido.

De acuerdo con información obtenida de funcionarios federales, la Fepade solicitó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (Seidf) la información nacional e internacional en torno a los recursos entregados por Odebrecht a Lozoya, pues de allí se integra la carpeta FED/Fepade/UNAI-CDMX/0001139/2017 por delitos electorales.

A este respecto, la defensa de Lozoya Austin solicitó un amparo que llegó hasta la última instancia, el tercer tribunal colegiado en materia penal con sede en la Ciudad de México, y luego de que inicialmente no se le había concedido su petición de que la FGR resolviera la carpeta con el no ejercicio de la acción penal, ahora la autoridad judicial acordó otorgar el amparo al ex director de Pemex y por ello el Ministerio Público deberá analizar y determinar si la acusación ya prescribió por haber transcurrido cinco años desde que presuntamente se cometió el delito.