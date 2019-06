Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 2 de junio de 2019, p. 10

Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador de Campeche y aspirante a dirigir el PRI, propuso que la elección interna de este partido se realice el domingo 11 de agosto, una semana antes del término del periodo que ocupa la presidenta actual, Claudia Ruiz Massieu.

Apenas concluyan las elecciones estatales de este domingo, los grupos internos del tricolor definirán los términos de la convocatoria y los requisitos que deberán cumplir los aspirantes a ocupar la presidencia y secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional al periodo 2019-23.

Según estas previsiones, la semana próxima debería quedar definida la convocatoria para someterla a consideración del consejo político.

Los aspirantes ya han fijado posiciones. Por un lado aparecen juntos, en distintos pronunciamientos, José Narro, ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud; los ex gobernadores Ivonne Ortega (Yucatán) y Ulises Ruiz (Oaxaca), así como el ex legislador Ramón Martel.

Como el opositor a vencer se encuentra Moreno, quien en la semana que concluye habría recibido el apoyo de los gobernadores priístas.