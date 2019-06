Alma E. Muñoz

Enviada

Periódico La Jornada

Domingo 2 de junio de 2019, p. 6

Yanga, Ver., En el anuncio del plan de apoyo a cañeros, un grupo de personas que se identificaron como integrantes de Antorcha Mundial , por tercera ocasión increparon ayer al presidente Andrés Manuel López Obrador por utilizar el nombre de esa organización para explicar que ya no habrá intermediarios en la entrega de recursos, porque no llegan, se quedan en el camino, hay moche, hay piquete de ojo .

Miente, miente, el presidente , respeto para Antorcha , gritó un grupo durante casi todo el discurso del mandatario.

¿Son ustedes de la Antorcha Mundial? No, no hay ninguna organización así , les dijo el Presidente desde el templete.

No se va a entregar nada a través de las organizaciones, porque se queda en el camino todo va a ser directo. Por eso se están entregando las tarjetas de bienestar, les mencionó.