En la carta de López Obrador hay cosas muy rescatables, pero también hay una militarización de las rutas migratorias, con detenciones y deportaciones masivas en los últimos meses, además de hacinamiento en las estaciones migratorias, pero tal parece que eso a Trump no le es suficiente , lamentó.

Así lo afirmaron integrantes de organizaciones defensoras de los migrantes, quienes señalaron que la imposición arbitraria de aranceles no sólo afectaría a México, sino también a muchas empresas de Estados Unidos.

La reacción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a México ha sido totalmente contradictoria, pues al mismo tiempo que arremete contra los migrantes pobres que se desplazan en caravanas masivas –para complacer a Washington–, no ha hecho nada para desarticular a las mafias de tráfico de personas que operan en complicidad con las autoridades.

López Obrador trata de complacer a Trump activando la estructura represiva y corrupta del INM contra los migrantes pobres, mientras al mismo tiempo deja pasar tráileres repletos de migrantes traficados. Para llegar a un número alto de deportaciones, no les importa violentar los derechos de los migrantes, y no sólo es que lo haga, sino el trato que les está dando , alertó.

Por su parte, María García, integrante de la Coalición Binacional Migrantes Aztlán, coincidió en que el gobierno de Trump está mezclando temas comerciales y migratorios, en el marco de una política de confrontación, chantaje y xenofobia, que puede tener consecuencias graves para ambos países.

López Obrador ha sido cauto, evitando la confrontación, porque eso nos traería resultados más desastrosos, pero tampoco debemos ser sujetos de su chantaje. A Estados Unidos se le olvida que ellos han provocado la guerra y la pobreza en América Latina , recalcó.