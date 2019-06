Sostuvo que seguirá impulsando la economía nacional para poder enfrentar cualquier circunstancia. No hay riesgos, no se produciría una crisis de ningún tipo, ni siquiera de caja. Tenemos una hacienda pública fuerte, hemos recaudado bastante y hemos ahorrado; tenemos reservas suficientes en dólares, en pesos, tenemos una economía sólida .

Resaltó que el peso aguantó la lanzada , aunque sí hubo una depreciación, porque fue un mensaje fuerte (el de Trump); se elevó el dólar un poco, luego bajó y ahí está, resistió. No llegó a como estaba antes de que tomáramos el gobierno, afortunadamente. No canto victoria, pero hay quienes, no sé por qué razón, apuestan a que no nos vaya bien .

De nuestra parte, agregó, estamos haciendo todo para que con el diálogo se logre un acuerdo. No vamos a entrar a una guerra comercial, a una guerra de aranceles, de impuestos. No queremos esa confrontación con Estados Unidos, ni con ningún país .

López Obrador insistió a los mexicanos que tengan confianza, porque no va a haber afectación a la economía popular. En el caso de que se aplicaran estas medidas, nosotros ya tenemos un plan para garantizar que no se empobrezca más a nuestro pueblo .

Afirmó que tiene confianza en la experiencia y en las buenas relaciones de la delegación que envió a Washington –además de Ebrard, la secretaria de Economía, Graciela Márquez; el subsecretario para América del Norte y jefe negociador del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), Jesús Seade; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y la embajadora, Martha Bárcena– para llegar a acuerdos con compromisos en la reunión del miércoles pactada con el secretario de Estado, Mike Pompeo, y con el asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner.

De modo que no hace falta que yo participe de manera directa, aunque estoy pendiente de este asunto , puntualizó.

López Obrador manifestó que ese encuentro es un primer paso favorable porque no hay cerrazón , pero previendo que no se alcance un acuerdo pronto, afirmó que no renunciamos al derecho de acudir a tribunales internacionales, tras expresar su respeto a la soberanía estadunidense.

Informó que instruyó a Ebrard demostrar en la reunión el esfuerzo que ha hecho su gobierno por atender la migración centroamericana. Que se sepa que no nos hemos quedado con los brazos cruzados y que no estamos viendo el asunto como si fuese nada más un problema de Centroamérica y de Estados Unidos, aunque México es país de paso de migrantes. Nosotros no estamos culpando a otros, estamos ayudando a resolver el problema .

A los estadunidenses les dijo que no se puede utilizar un país con propósitos electorales; no se puede estigmatizar a nadie... El que se meta de manera injusta con México no va a tener éxito, lo puedo garantizar, no como presidente de México, como ciudadano conocedor de la historia política de los pueblos .

También consideró que a más tardar en dos años dejen de migrar mexicanos a Estados Unidos de manera forzosa y previó que en ese lapso los estadunidenses no tendrán mano de obra suficiente como antes.

El titular del Ejecutivo confió que se ratificará el T-MEC y recordó que los connacionales en Estados Unidos envían 35 mil millones de dólares.