F

racasos palpables: El presidente brasileño Jair Bolsonaro ve encogerse rapidísimamente su apoyo y crecer una oposición activa y masiva; el golpista y agente estadunidense Juan Guaidó ve cómo se reduce su capacidad de movilización y se evaporan sus ilusiones sobre el éxito de un golpe que pueda permitir una invasión, y Mauricio Macri también presencia cómo se derrite el apoyo que le daban amplios sectores de las clases medias y cómo disminuyen sus posibilidades de triunfo en las elecciones de octubre. ¿Estamos ante un nuevo cambio en la pendular situación política sudamericana, siempre oscilante de izquierda a derecha y viceversa? Lo veremos en los próximos meses, pero lo cierto es que en Argentina desaparecen firmas y empresas de 60 o más años de liderazgo en su ramo, que hay una hemorragia de divisas en las reservas del Banco Central, las cuales se encogen como piel de zapa (esta semana se fueron otros 545 millones de dólares) y que, como informa el cotidiano Página 12, el riesgo país está en 985 puntos, o sea que Argentina debe pagar casi 10 veces más intereses por su deuda que Estados Unidos. A eso hay que agregar que el acercamiento entre Sergio Massa, ex primer ministro kirchnerista y el dúo Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner, provoca el surgimiento de tendencia centrífugas en Cambiemos, el frente electoral macrista, como comunica Clarín, diario macrista que ya ha comenzado a tender puentes hacia su ex defensor y siempre amigo Alberto Fernández, que hoy encabeza la fórmula presidencial opositora. Éste, por otra parte, ya se ve como presidente y acaba de realizar una gira política por Uruguay, donde se reunió con el ex presidente José ( Pepe) Mujica y dirigentes del Frente Amplio del Uruguay, según reporta el diario oriental La República. La Prensa, de Nicaragua, al informar sobre una encuesta que da como ganadora de las elecciones argentinas a la alianza entre la derecha peronista y el kirchnerismo, titula Un candidato muy peligroso .