El activista y defensor de playa La Lancha, localizada en Punta Mita, Javier Chávez, dijo que los desarrolladores no tienen cuidado y respeto por el mangle ni con la flora ni fauna, por eso enrejan y bloquean los accesos al mar, que además los dañan .

Esa área de mangle es vigilada con cámaras del Four Seasons y St. Regis y conduce por un descenso que da a una playa. El mangle podría estar obstruyendo la visibilidad de las cámaras de vigilancia de los desarrollos y esa podría ser la causa de la tala, expresaron.

La poda con machete del mangle, señalaron, se encuentra al término de donde concluye el área restaurantera y cerca del desarrollo For Season, cuyo dueño es la empresa Dine, la cual se ha apoderado de playas y sus accesos, además desde hace años pretende quedarse con la playa La Lancha.

Esa práctica de cortar mangle, ubicado en zona protegida o no, daña por igual, y ahora tenemos dos campos de golf (en el hotel Four Seasons), un sitio que antes fue caducifolia, y no podemos seguir funcionando así , sostuvo.

Al respecto, el biólogo Alain Paredes refirió que el mangle se encuentra en una zona por la que se transita a una playa libre, de las pocas que quedan en esa área.

La zona de manglar está donde termina el área de restaurantes, y más adelante hay un acceso a una playa libre, caminas entre 10 o 15 minutos, y llegas a un campo tortuguero, y al lado está la zona de mangle , detalló.