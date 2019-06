Periódico La Jornada

Domingo 2 de junio de 2019, p. a16

Isaac Asimov fue un adelantado a su tiempo y su obra es un espejo de nuestras esperanzas y temores hacia el futuro. La colección definitiva de relatos de Asimov, maestro indiscutible de la ciencia ficción, culmina con este segundo volumen en el que se incluyen 40 cuentos que demuestran, una vez más, el desbordante talento del autor. Con autorización del sello editorial, La Jornada ofrece a sus lectores un adelanto del libro.

En los dos primeros volúmenes de mis cuentos completos (éste es el segundo) reúno más de cincuenta relatos, y todavía quedan muchos más para volúmenes futuros. Debo admitir que incluso a mí me deja un poco atónito. Me pregunto dónde encontré tiempo para escribir tantos cuentos, considerando que también he escrito cientos de libros y miles de ensayos. La respuesta es que me he dedicado a ello durante cincuenta y dos años sin pausa, de modo que todos estos cuentos significan que ya soy una persona de cierta edad.

Otra pregunta es de dónde saqué las ideas para tantas historias. Me la plantean continuamente.

La respuesta es que, al cabo de medio siglo de elaborar ideas, el proceso se vuelve automático e incontenible.

Anoche me encontraba en la cama con mi esposa y algo me estimuló la imaginación. –Acaba de ocurrírseme otra historia sobre deseos frustrados –le dije.

–¿Cómo es? –me preguntó.

–Nuestro héroe, que ha sido bendecido con una esposa tremendamente fea, le pide a un genio que le conceda una mujer bella y joven en la cama por las noches. Se le concede el deseo con la condición de que en ningún momento debe tocar, acariciar y ni siquiera rozar el trasero de la joven. Si lo hace, la joven se transformará en su esposa. Cada noche, mientras hacen el amor, él no es capaz de apartar las manos del trasero, y el resultado es que todas las noches se encuentra haciendo el amor con su esposa.*

* Como mi querida esposa es para mí la mujer más bella del mundo –y lo sabe– no se tomó a mal esta historia, salvo para decirme que yo tenía una mente morbosa.

Lo cierto es que cualquier cosa me hace pensar en un cuento.

Por ejemplo, estaba revisando las galeradas de un libro mío cuando me llamó el director de una revista. Quería un cuento de ciencia ficción inmediatamente.

–No puedo –le dije–. Estoy liado con unas galeradas.

–Déjalas.

–No.

Colgué. Pero al colgar pensé qué cómodo sería tener un robot que pudiera corregir las galeradas por mí. De inmediato dejé de revisarlas, pues se me había ocurrido un cuento. Lo encontraréis aquí como Galeote .

Mi cuento favorito en esta compilación es El hombre bicentenario . Poco antes de iniciarse el año 1976, el del bicentenario de Estados Unidos, una revista me pidió que escribiera un cuento con ese título.

–¿Acerca de qué? –pregunté.

–Acerca de cualquier cosa. Sólo tenemos el título.

Reflexioné. Ningún hombre puede ser bicentenario, pues no vivimos doscientos años. Podría ser un robot, pero un robot no es un hombre. ¿Por qué no un cuento sobre un robot que desea ser hombre? De inmediato comencé «El hombre bicentenario», que terminó por ganar un premio Hugo y un Nebula.

En cierta ocasión, mi querida esposa Janet tenía un fuerte dolor de cabeza, pero aun así se sintió obligada a prepararle la cena a su amante esposo. Resultó ser una cena exquisita y –como soy un amante esposo— comenté:

–Deberías tener jaquecas más a menudo.

Y ella me arrojó alguna cosa y yo escribí el cuento Versos luminosos .