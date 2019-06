C

omo adelanto del libro póstumo de Oliver Sacks, Everything in Its Place: First Loves and Last Tales (Cada cosa en su lugar: Primeros amores y Últimos relatos), el New York Times del 18 de abril publicó The Healing Power of Gardens ( El poder curativo de los jardines ), un precioso y edificante ensayo precisamente alrededor de lo benéficos que son los jardines en particular y la Naturaleza en general, en especial para los enfermos neurológicos, en particular, para los que están tan impedidos físicamente que viven recluidos en sanatorios psiquiátricos, inmovilizados, en sillas de ruedas. Como neurólogo que fue toda la vida, amante él mismo y de por sí del ejercicio físico (natación, alpinismo, ciclismo) y del estudio de y el contacto con la vida, tanto del hombre como de los animales, los insectos, los peces, las aves, las plantas, es comprensible que recomiende a otros lo que a él le hizo bien, tanto bien que, en ochenta y tantos años, y con la pérdida de visión en un ojo, no se detuvo hasta que, tras seis meses de tratamiento, el cáncer lo mató.

Me deleita a tal grado leer a Sacks que apenas leí su escrito sobre los jardines encargué el libro electrónicamente para leerlo en cuanto fuera publicado, unos días después, en una fecha clave para su lanzamiento, el 23 de abril, Día Mundial del Libro.