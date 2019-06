Es necesario, sostuvo, dar valor agregado a la materia prima, y en el caso de la gasolina construir una refinería, como no se ha hecho en los 40 años recientes.

En conferencia de prensa admitió que hay opositores no sólo a la construcción de esta refinería, sino también al Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía o al proyecto en el Istmo de Tehuantepec.

En Dos Bocas, indicó, se concentran y se exporta más de un millón de barriles diarios de petróleo, pero el país compra gasolina: Es como si vendiéramos naranjas y compráramos jugo . Añadió que tener autosuficiencia en la producción de gasolina hará posible reducir el precio de los combustibles.

Pero por lo pronto, para que no se vaya a interpretar: no suben los precios de los combustibles en términos reales; estamos cuidando que no suban y mucho menos habrá gasolinazos. Es un compromiso adquirido y se va a cumplir .

El presidente viajó ayer a Tlaxcala y Veracruz; este sábado estará en ese puerto para conmemorar el Día de la Marina, y el domingo irá a Tabasco.