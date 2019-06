Fabiola Martínez

No veo por qué tengamos que modificar sustancialmente lo que hacemos , dijo Tonatiuh Guillén, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), cuando se le pregunta acerca del amago del presidente estadunidense, Donald Trump, quien el jueves dijo que impondrá un arancel a los productos mexicanos, en represalia a la supuesta inacción de México ante miles de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos.

En principio, dijo Guillén, México es una nación soberana, cuyas decisiones no se toman para dar gusto a otro país ni se subordina a la dinámica de su vecino del norte.

México no es responsable del flujo migratorio, advirtió.

Es como si Trump se quejara del flujo migratorio de Canadá, donde no es responsable Canadá; la misma historia aquí: no hay responsabilidad de México en la dinámica migratoria que tenemos, porque México no la provoca, no la promueve , indicó a La Jornada.

Trump, recordó Guillén, tomó a México como tema electoral, como en la contienda anterior.

Dijo que el aumento de la migración irregular, que grosso modo duplica la de años anteriores, muestra la gravedad de una situación que no se debe atender desde el ámbito de las amenazas, sino del desarrollo de las naciones, invitación que ha hecho el presidente López Obrador desde el primer día de su gobierno.