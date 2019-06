En un día cargado del tema migratorio, desde Apizaco, Tlaxcala, dijo que México se conviertirá en una potencia económica con bienestar y justicia donde la migración sea optativa, no obligatoria. Es decir, el que quiera irse lo hará por gusto, no por necesidad.

Van ellos a rectificar porque el pueblo de México no merece un trato como el que se quiere aplicar , señaló.

Pidió a los mexicanos tener confianza en que será superado este episodio y, en mensaje a los vecinos del norte, insistió en que el endurecimiento comercial no beneficia a ninguno de los países involucrados.

Expresó: No tengo ningún problema de conciencia .

Subrayó: Tenemos que ayudar para que no ingresen de manera ilegal a Estados Unidos, pero también lo tenemos que hacer respetando los derechos humanos. Nada de autoritarismo, son seres humanos .

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la política migratoria del país no será modificada, y mostró su confianza en que el gobierno de Estados Unidos rectifique su intención de imponer aranceles a los productos nacionales, como represalia a una supuesta inacción de México ante el flujo de personas.

Cerrar filas y prudencia

López Obrador consideró que el amago de Trump ayudará a la unidad nacional, por lo que llamó a los mexicanos de todos los sectores a estar atentos, cerrar filas, para enfrentar juntos esta situación.

Comentó que habrá solidaridad y apoyo a su gobierno, incluso entre los adversarios.

Mencionó el mensaje de solidaridad del empresario Carlos Slim y familia, entregado mediante la secretaria de Gobernación, así como un marcado apoyo en redes sociales y hasta de quienes se manifiestan afuera de Palacio Nacional.

A unas horas de que Donald Trump amenazó con imponer aranceles a los productos importados, López Obrador dejó en claro que actuará con prudencia y buenos modales, sin caer en provocaciones.

Reiteró lo expresado la víspera, en una carta dirigida a su homólogo, de que los conflictos en las relaciones bilaterales deben resolverse a partir del diálogo.

“No vamos a contestar de manera desesperada. Como lo digo en la carta, no consideramos que deba aplicarle la ‘ley del talión’, no es de diente por diente, ojo por ojo, porque nos quedaríamos chimuelos o tuertos todos.”

La conferencia de este viernes fue más corta de lo habitual; minutos después de las 8 de la mañana ya lo esperaba el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para acordar la estrategia.

Dos horas después el canciller salió de palacio e informó que viajaría de inmediato a Washington.

El Presidente indicó que se documentará ampliamente que México no se ha quedado con los brazos cruzados frente al tema migratorio, cuyo origen –puntualizó– es la situación crítica en los países expulsores.

Ya tenemos un plan en operación en la frontera sur, adujo, y se les están dando opciones de trabajo como nunca .

Por ahora, explicó, resta a México esperar y presentar en 10 días informes del resultado de las gestiones, al tiempo de analizar otras opciones.

“Existen mecanismos legales, no los desconocemos –como la Organización Mundial de Comercio–, pero no queremos hablar de eso por lo pronto… No queremos, a la primera, proceder legalmente”, dijo.

Es mejor actuar con prudencia, con la cabeza fría, concluyó.