Sobre las amenazas de Trump

on la firme respuesta que Andrés Manuel López Obrador le dio a Trump, ante la amenaza de imponer un arancel del 5 al 25 por ciento a todos los productos que Estados Unidos importa de México como represalia por no detener a los migrantes indocumentados, no sólo se refrenda la convicción del gobierno mexicano de que el diálogo es la mejor forma de alcanzar el entendimiento, sino que le recuerda al estadunidense que a partir de diciembre de 2018 México dejó de ser el patio trasero de EU, que la Cuarta Transformación es un proceso que con sus acciones está dignificando a los mexicanos y enalteciendo el orgullo nacional, y que las relaciones cordiales entre las naciones sólo se logran desde la igualdad y el respeto mutuo, no con amenazas.

Si Trump quiere frenar la migración hacia su país, deberían cesar su agresiva política injerencista en América Latina que sólo ha causado miseria y descontento social en la región.

Sam Fouilloux

El Mexe y el NAICM

Este martes 28 de mayo, Luis Hernández Navarro, escribió en La Jornada un artículo, pleno no sólo de símbolos históricos, sino sobre todo, de valores educativos fundamentales, que deben ser rescatados por la Cuarta Transformación. El título fue simplemente: El Mexe. Saber del interés que Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón tuvieron en El Mexe, es equivalente a pronunciar la tesis siguiente: El Mexe fue la propuesta educativa de los vencedores en la Revolución Mexicana. Dicho de otra manera, Revolución Mexicana y El Mexe, son totalmente equivalentes.

Sin embargo, El Mexe fue destruido y desaparecido, fíjense nada más, por el arquitecto supremo de lo que se dio en llamar Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o NAICM. Y al llegar el nuevo gobierno, la Cuarta Transformación, seguir con esa obra costosa y faraónica, era una afrenta más al pueblo de México. En efecto ¿ qué podría esperarse de quien destruyó a la joya educativa de la Revolución Mexicana?

Afortunadamente los dioses aztecas actuales, han impuesto orden en el caos representado por el NAICM. Y pido a la 4T que El Mexe vuelva a ser lo que sus creadores hicieron de él.

Rubén Mares Gallardo

Repudio al atentado contra senadora

El Colectivo de Reflexión en la Acción Rumbo Proletario deja constancia de su reconocimiento a la camarada Citlalli Hernández por la serenidad y firmeza con la que enfrentó el atentado del que ha sido víctima. Citlalli refrendó su convicción de nunca arriar las banderas de lucha que ha decidido sostener. La entereza, la fortaleza y la serenidad que hizo públicas de inmediato revelan su invariable convicción de empujar al pueblo a no decaer en sus empeños libertarios. El atentado a Citlalli Hernández fue dirigido contra ella por significar, con sus actos, la rebeldía de miles de jóvenes que han dicho ¡basta! convirtiéndose en la fuerza más dinámica en contra del viejo orden priísta-panista. Con ese acto criminal se ha querido aterrar, amedrentar y paralizar a esa juventud rebelde y combativa. Asimismo, se ha buscado que el pueblo activo políticamente distraiga su atención, suplante su resistencia y lucha en pro de políticas que atiendan y resuelvan ya sus problemas y necesidades vitales fundamentales y más urgentes. Rumbo Proletario llama a los trabajadores y a la mayoría ciudadana a elevar su combatividad, su organización y su espíritu de lucha para infringir una derrota definitiva a las fuerzas que están detrás del atentado.