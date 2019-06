Además, la abogada Gassaro denunció que de existir cualquier audio de conversaciones entre ella y su defendido era ilegal. El empresario Lázaro Báez no sólo sostuvo lo mismo, sino que denunció los intentos de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia para extorsionarlo con una declaración que inculpara a los Kirchner. Fuentes cercanas a Bonadio, dijeron a los mismos medios que si conseguía las escuchas iniciaría otra de las tantas causas que ha armado contra la ex mandataria o sus ex funcionarios, utilizando métodos de persecución con la complicidad oficial.

Buenos Aires. El juez Claudio Bonadio se preparaba para iniciar otra causa contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kichner, después de una información de la televisora TN del grupo Clarín, aludiendo a un audio en que el empresario Lázaro Báez, detenido ilegal y preventivamente desde 2016, dijo que el dinero que tenía, no era de él, sino de alguien que está arriba lo que según los periodistas que normalmente se utilizan para difundir estas noticias, estaba referido a Néstor y Cristina Fernández de Kichner, pero nunca mostraron pruebas.

Los abogados de los detenidos advirtieron que esto suponía la intervención telefónica de las comunicaciones del Penal de Ezeiza y, lo más grave, que las escuchas sobre las conversaciones de Báez con su abogada y su familia –en las que tampoco nunca habló de ese tema– eran ilegales. Presuntamente, esta escucha fue autorizada por el juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, pero en la causa donde se investiga a Mario Segovia, conocido como El rey de la efedrina.

En entrevista con el canal C5N –al que el gobierno de Mauricio Macri pretende cerrar– Lázaro Báez se refirió a la visita de los agentes de inteligencia: Vino gente de la AFI y me dijo que la doctora Cristina Fernández de Kirchner quedaba con un promedio muy alto de intención de voto. Toda esta campaña está destinada a frenarla a ella y a destruir al peronismo. El liderazgo de Cristina es mucho más fuerte que el de cualquier otro posible candidato .