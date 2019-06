Afp, Ap, Sputnik y Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 1º de junio de 2019, p. 21

Seúl. El gobierno de Corea del Norte ejecutó a su enviado especial para Estados Unidos, Kim Hyok-chol, junto con otros cuatro altos funcionarios de la cancillería, tras el fracaso de la segunda cumbre entre el líder norcoreano, Kim Jong-un y el presidente estadunidense, Donald Trump, que se realizó el 27 y 28 de febrero pasado en Hanoi, Vietnam, indicó ayer el diario sudcoreano Chosun Ilbo.

El rotativo, que consultó a una fuente no identificada, afirmó que el diplomático, quien realizó el trabajo preparatorio previo a la cumbre y viajó hasta la capital vietnamita en el tren privado de Kim, fue fusilado en el aeropuerto de Mirim por haber traicionado al líder supremo tras haberse puesto del lado de Estados Unidos antes de la reunión.

El contacto detalla que la decisión se tomó por la mala información que entregó (el funcionario) sobre las negociaciones, ya que no entendió de manera adecuada las intenciones estadunidenses . Agrega que el enviado, par del secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, no tradujo la nueva propuesta de Kim cuando Trump declaró que no había acuerdo y abandonó la mesa.

Versiones en duda

En abril pasado, la comisión parlamentaria sudcoreana sobre inteligencia afirmó que el enviado fue sancionado por su gestión de la cumbre de Hanoi en las conversaciones sobre el tema nuclear, a pesar de que fue recientemente nombrado en la Comisión de Asuntos Estatales, el primer órgano del Estado, presidido por Kim.