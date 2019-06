Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Sábado 1º de junio de 2019, p. 18

Organismos del sector privado de México y Estados Unidos manifestaron ayer su inconformidad con la pretensión del mandatario estadunidense, Donald Trump, de imponer aranceles progresivos a las importaciones mexicanas y advirtieron de un daño por alrededor de 17 mil millones de dólares.

La US Chamber of Commerce manifestó que el plan de Trump es erróneo, porque lo pagarán familias y empresas estadunidenses y no se resolverán los problemas migratorios.

Tras recordar que en 2018 el valor de los productos mexicanos a ese país fue de 346.5 mil millones de dólares, dijo que un arancel de 5 por ciento a los bienes importados de México daría lugar a un aumento de impuestos a consumidores y empresas estadunideses equivalente a 17 mil millones de dólares. Pero si llega al tope de 25 por ciento, la cifra aumentaría a 86 mil millones. Texas, Michigan, California, Illinois, Ohio y Arizona serían los estados más afectados.

El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología expresó que la medida es incongruente con la solicitud de Trump a su Congreso de ratificar el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Es una medida violatoria de las reglas que rigen al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de la Organización Mundial de Comercio , señaló.