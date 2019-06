Agencias

Tras el fracaso de la selección nacional Sub 20 en la Copa del Mundo de la especialidad Polonia 2019, algunos integrantes del equipo tricolor arribaron ayer al país, entre ellos, los lesionados Roberto Meraz y Misael Domínguez.

Con la orden de no dar declaraciones a los medios de comunicación, los elementos que integraron el primer contingente tricolor llegaron por la madrugada al aeropuerto de la Ciudad de México, donde rompieron filas para tomar unos días de vacaciones y posteriormente integrarse a sus respectivos equipos.

El resto de los jugadores y del cuerpo técnico regresaron al país en las primeras horas de este sábado, luego de que hubo problemas para conseguir vuelos por su inesperada eliminación.

En tanto, la selección de Argentina salvó su clasificación a octavos de final del Mundial Sub 20 como primera del Grupo F, pese a caer este viernes 2-1 ante Corea del Sur, por lo que no pudo igualar con Uruguay y Francia como únicas selecciones con pleno de victorias en la fase de grupos. Con este resultado, la albiceleste sumó seis puntos, mientras los asiáticos obtuvieron el mismo número de unidades pero una diferencia de +1 entre goles anotados y recibidos, por lo que no pudieron desplazar a los sudamericanos (+4) del primer puesto, pero aún así lograron avanzar a la siguiente fase.