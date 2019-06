Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 1º de junio de 2019, p. a16

Las lágrimas también nacen del placer, estableció en 1604 el compositor John Dowland. Escribió partituras con ese nombre, Lágrimas. La belleza, puso en claro, humedece el gozo.

Prueba de tal prodigio es el disco titulado Lachrimae or Seven Tears (Linn Records) a cargo de Phantasm, considerado, en paradoja de su nombre, Fantasma, como la presencia más notable entre los consorts, o acoplamientos de violas da gamba. Elizabeth Kenny cumple la parte del laúd encomendada en tales obras.

El grupo Phantasm, en efecto, es la presencia señorial en el mundo de la música antigua. Sus grabaciones de la obra de William Lawes, Byrd y Gibbons, entre otros autores ingleses de la época, por ejemplo, son improntas.

El título original de esta obra monumental es el siguiente: Lachrimae or seven tears figured in seven passionate pavans, with divers others pavans, galliards and allemands, set forth the lute, viols or violons, in five parts.

John Dowlan añadió un epigrama en latín, a manera de epígrafe: Aut Furit, aut Lachrimat, quem no Fortuna beavit, que tradujo a su idioma así: He whom Fortune has not blessed either rages or weeps.

La dicha bendecida con lágrimas.

En su manuscrito, John Dowland lo dice con firmeza:

The teares which Musicke weeps can be pleasant, neither are teares shed away in sorrow but sometime in joy and gladness .

La Musicke atrae las lágrimas.

Querida lectora, amable lector: ¿ha llorado usted en un concierto, o al escuchar un disco?

Si es así, nos estamos entendiendo.

A esas lágrimas se refiere John Dowland y esa es la naturaleza sublime del contenido del disco que ahora nos ocupa.

Hay momentos en que la música es tan bella que de repente sentimos que algo cae sobre nuestro pecho, algo tibio y lento, suave y cadencioso: lágrimas.

Con este disco queda demostrado nuevamente que la música como tal, lo que técnicamente se conoce como materia acusmática, es un asunto muy íntimo. Corresponde al escucha determinar qué siente, piensa, no siente o no piensa, al escuchar.

Es importante esta acotación porque el mundo de la música, tan plagado de esnobismo y poses, pareciera territorio de lo obvio, lo banal y lo aburrido, cuando se trata de lo contrario: es el territorio de la libertad.

Y es que la música de John Dowland, y en especial la del disco que hoy recomendamos con lágrimas de alegría, ha estado sujeta a malos entendidos. Supuestos expertos suelen citar libros y autores, apresurados en dictaminar que la música del Renacimiento y en particular la de Dowland, es música triste , o sombría . Y dicen algo peor: melancólica .

El autor del Disquero hizo algunos experimentos antes de redactar estas convicciones: puso a escuchar este disco a varias personas, expertas y no expertas sin decir palabra: una sonrisa iluminaba sus rostros, invariablemente. Entonces, ¿cuál música triste? Pamplinas.

La melancolía es un asunto que ha ocupado a antropólogos, sicólogos, curadores de exposiciones, musicólogos, con resultados variopintos. Suele confundirse lo patológico con lo sublime. Ese es el meollo del problema.