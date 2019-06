Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 1º de junio de 2019, p. 6

Madrid. El universo de Harry Potter sigue expandiéndose. JK Rowling anunció que publicará cuatro nuevos libros ambientados en el mundo del joven mago. La nueva serie se llamará Harry Potter: A Journey Through, en la que la autora británica explorará los diferentes elementos que conforman una de las sagas literarias y cinematográficas más icónicas de este tiempo.

La web Pottermore, a través de su cuenta oficial de Twitter, dio a conocer la noticia. “¿Alguna vez te has preguntado de dónde venía la magia? Presentamos Harry Potter: A Journey Through, una serie de libros electrónicos breves, que adaptan el audiolibro Harry Potter: A History of Magic, inspirado en la exposición de la Biblioteca Británica del mismo nombre”, anunció.

Con lo cual, estos cuatro títulos irán más en la línea de Animales fantásticos y dónde encontrarlos, publicado en 2001 y que emulaba al libro de texto que utilizaban los alumnos de Hogwarts durante su primer año en la Escuela de Magia y Hechicería.