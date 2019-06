Los impulsores de Bat Friendly asesoran y distinguen con un holograma esta forma de producción sustentable.

En 2016, indicó Medellín, se lanzaron al mercado 300 mil botellas de tequilas amigables con los murciélagos y hasta la fecha suman cinco marcas de esa bebida y dos de mezcal.

La peor crisis de la historia

David Suro-Piñeira sostuvo que los productores del tequila están interesados en el programa, el problema es que no tenemos agave en este momento, hay escasez. Estamos pasando por una crisis de agave Weber, la peor en la historia del tequila, y en parte es por las condiciones fitosanitarias en el campo agavero .

Añadió que el problema de la falta de diversidad de los agaves es un secreto a voces, y si no se hace algo al respecto se puede perder la única variedad que tenemos. “Si seguimos poniendo la presión en la materia prima, los agaves, y no les permitimos que reciban fortaleza genética, los exponemos y debilitamos a un punto en el que ya no se podrán defender de sus enemigos naturales y así podríamos perder plantaciones. Si una infección o un bicho los ataca, la plantación en su totalidad queda expuesta. De no tomar medidas, como el programa Bat Friendly, ponemos en riesgo la materia prima.

Rodrigo Medellín explicó que hoy todos los campos de agave tequilana Weber dependen de agroquímicos, insecticidas, plagicidas y fertilizantes, porque por más de 100 años hemos abusado de los procesos reproductivos asexuales de los agaves tequileros y se han debilitado, y hoy no se pueden defender y ya dependen de esos agroquímicos. Necesitamos dar a la planta la fuerza que necesita para que recupere el vigor y pueda darnos buen tequila .

El programa Bat Friendly, dirigido por Rodrigo Medellín y David Suro-Piñera, quienes colaboran con productores de mezcal y de tequila, así como con barmen mexicanos y estadunidenses, intenta rescatar la relación entre los murciélagos y los agaves, sin la que las populares bebidas nunca hubieran existido.