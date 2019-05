Afirmó que los almacenes los tenemos llenos y no hay suficiente personal. Es un tema que trataré con el instituto para evitar que se nos colapsen los almacenes. Hasta ahora la distribución de medicamentos es muy confiable, pero no tenemos infraestructura para realizarla para otras instituciones .

Al respecto, Arturo Olivares, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), aseguró que el IMSS no tiene la infraestructura para realizar la distribución de medicamentos en todo el país.

En entrevista, tras inaugurar la exposición fotográfica para conmemorar el 40 aniversario de IMSS-Bienestar, destacó que aún se estudia la viabilidad de dar o no el apoyo para la distribución de fármacos a otras instituciones públicas. Esta-mos revisando la capacidad instalada para saber, en una lógica de coordinación interinstitucional, si podemos ayudar a instituciones que pudieran tener algún problema, pero no hay una distribución, no la podría haber, lo que hay es una solicitud para hacer una propuesta , explicó el funcionario.

Robledo Aburto destacó que hay un IMSS fuerte , aunque con grandes retos y desafíos. Sin embargo, destacó que tiene una buena eficiencia de gasto en su primer trimestre del año. No me canso de expresarlo, en el instituto ahorrar puedeser un fracaso, porque podría ser una acción de gobierno que no se lleve a cabo. Lo que tenemos que hacer es ser más eficientes en todo el proceso .

Insistió en que en el IMSS no habrá recorte de personal, principalmente de aquel que realiza labores médicas, pues la nueva administración busca austeridad para personal que esté duplicado, pero no de base, hay un personal administrativo que es esencial, a lo que nos referimos es a toda la parafernalia del poder que existía en toda la administración federal, donde el IMSS no era ajeno .