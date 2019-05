Y seguía: Gaza es un gueto y lo que está pasando allí es una insurrección. No hay otra manera para describirlo ( bit.ly/2MaBMVa ).

Poco después del Día del Recuerdo del Holocausto el saber que 2 millones de personas están encerradas desde hace años tras un alambre de púas en una gigantesca jaula no le recuerda nada a nadie en Israel.

–Y respondía: No .

En sus ojos la cuidadosa destrucción de la gente venía acompañada de la cuidadosa destrucción del lenguaje (y el silencio) ( Hold everything dear, 2007, p. 15).

ohn Berger después de un viaje a Palestina apuntaba cómo ésta se convertía en escombros bajo la ocupación israelí. Por todos lados había también cascajos de palabras , vocablos que ya no albergaban nada y cuyo sentido ha sido destruido .

Es justo aquí donde entra Trump con su plan de paz para el Medio Oriente –apodado bombásticamente Deal of the Century– aún no publicado pero listo y en parte filtrado (bit.ly/2Jf1O7o).

Su lógica reside simplemente en reconocer los facts on the ground (cuya primacía siempre ha sido el meollo del colonialismo israelí), seguir la estrategia de la gettoización de los palestinos y –en esencia– en una perversa destrucción del sentido de las palabras de la que hablaba Berger.

Estados Unidos ya lleva tiempo trabajando en ello.

Así Jerusalén ya no es la ciudad con estatus especial , sino la capital de Israel (embajada de Washington ya está allí); los refugiados palestinos ya no son refugiados (su administración dejó de financiar la UNRWA y tuerce la mano a Jordania y Egipto para que les den ciudadanía a fin de desaparecer a los palestinos como un pueblo con derecho al retorno ); los Altos de Golán –raptados en la misma guerra que Cisjordania (1968)– ya no son territorio ocupado , sino parte de Israel (un claro test antes de la gran anexión).

Lo que quedará –aproximadamente 12 por ciento de la Palestina histórica, un surreal patchwork de bantustanes sin continuidad territorial– se llamará Nueva Palestina , nombre que hace pensar a uno más en una de las comunidades en medio de la Selva Lacandona, que en un país.

Será un Estado , aunque uno queda con la duda desde cuando llamamos Estado a entidades sin ninguna soberanía, ejército, virtualmente ningún tipo de poderes.

Desgraciadamente –llamemos las cosas por su nombre– la pacificación y colonización de Palestina, ante el total silencio del mundo, ha sido igualmente –casi– total (bit.ly/30W2rIK). El plan de Netanyahu es ahora –apunta un comentarista de Gaza– forzar a palestinos a aceptar su brutal derrota (bit.ly/2EBIpJY).

Visto así, hay una palabra, o término, muy apropiado para esto: la solución final de la cuestión palestina .

Y si alguien se siente ofendido por la referencia a Endlösung (bit.ly/1TBVWRk) –aunque de verás uno no tiene la culpa que muchas palabras de aquellos tiempos, no sólo gueto o campo , sirven para hablar de Palestina e Israel: Gleichschaltung, Herrenvolk, Untermenschen, Sonderbehandlung–, también hay otro modo de decirlo: “ Game Over”.

