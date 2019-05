Dennis A. García

Viernes 31 de mayo de 2019, p. 17

La Fiscalía General de la República (FGR) buscará imputar a 21 implicados, entre ellos militares, por el robo de hidrocarburos a Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la administración anterior.

La audiencia está programada para el día de hoy en el Centro de Justicia del Reclusorio Sur en la que deberán estar presentes todos los probables responsables, entre ellos los generales Eduardo León Trauwitz, ex titular de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE); Sócrates Herrera Pegueros, ex gerente de seguridad física de la SSE; el teniente coronel Wenceslao Cárdenas, y el coronel Emilio Cosgaya, quienes no se presentaron a la audiencia del 17 de mayo.

De acuerdo con León Trauwitz y Herrera Pegueros, existen órdenes de aprehensión en su contra por lo que presentaron un amparo para evitar ser detenidos; no obstante, el juzgado en el que lo tramitaron declinaron competencia por estar en otra demarcación.

Quienes sí cuentan con una suspensión provisional para evitar ser aprehendidos son el teniente Oziel Aldana, ex jefe de Departamento de la Administración de Bienes Materiales, Cuerpos de Seguridad, Vigilancia y Supervisión de Pemex; y el teniente coronel Wenceslao Cárdenas, pues se las concedió el juzgado 16 de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México.