Muñoz Ledo se refirió al ataque contra la legisladora morenista: “bueno, para decirle la pena que me da. Ellos y nosotros también vamos a reforzar la seguridad, eso es lo que hay que hacer, con medidas adicionales. Yo pienso, no vaya a ser una nota desmesurada, en la vida contemporánea. En todos los servicios públicos hay esos riesgos; en las actividades del Ejecutivo, y también en las actividades privadas, piensen en los aeropuertos.

Yo no digo que se comparen los parlamentos a los aeropuertos, pero no veo por qué no debemos tener una vigilancia tan estricta, más estricta. Desde luego, no es el crimen organizado, no, eso no parece, pero ahí hay una porosidad; es decir es muy vulnerable el sistema de parlamento abierto y hay que cuidarlo. Imaginen ustedes, este problema se ha dado en la judicatura, entre los jueces. En realidad, el Congreso ha sufrido menos que cualquier institución de ataques, pero vamos bien y vamos a reforzarlo.

En tanto Wendy Briceño (Morena) señaló que son reprobables los actos de agresión en contra de la senadora Citlalli Hernández Mora y que ningún ataque detendrá el trabajo legislativo que realiza.