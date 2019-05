Mariana Chávez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 31 de mayo de 2019

Querétaro, Qro., El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, consideró que Enrique Peña Nieto no tuvo voluntad política de combatir la corrupción.

Señaló que no hará ni juicios sumarios ni absolución sumaria para el ex mandatario, quien no es sujeto de investigación o acusación de lavado de dinero.

Indicó que el hecho de que la Interpol busque a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, en 190 países, es buena noticia para que México deje de ser uno de los dos países en el mundo que no había actuado en el caso de corrupción más grande de América Latina: Obedrecht . Puntualizó que no se trata de venganza, sino de justicia.

Entrevistado al concluir la presentación de su libro Sin filias ni fobias: memorias de un fiscal incómodo, Nieto Castillo indicó que Lozoya no fue notificado del congelamiento de sus cuentas con base en tres tratados internacionales y como medida cautelar, para no correr el riesgo de que retire el dinero. Además, dijo, esa medida no viola el principio de presunción de inocencia.