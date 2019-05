La secretaria dijo que la paz y la justicia son esenciales para un desarrollo económico sostenido.

Lagarde señaló que no existe un crecimiento si no existe la seguridad; no hay crecimiento si no hay estabilidad económica.

De modo que la economía y la seguridad van de la mano o caminan en dos piernas para que la economía pueda funcionar, pueda crecer , dijo.

La agenda de la secretaria estuvo marcada por temas de género. Por la tarde, al participar en el Foro Mujeres de las Américas, explicó la importancia de analizar los casos de violencia con perspectiva de género.