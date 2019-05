Del millón 320 mil 175 puestos laborales que conforman la estructura que tiene el gobierno federal, 113 mil son servidores de mando y enlace, considerados como de confianza, y quienes podrían verse afectados, ya sea con reubicación, recorte o no renovación de su contrato, es decir, 8.6 por ciento de los trabajadores están en posibilidad de verse afectados, indicó Francisco Varela Sandoval, titular de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la administración pública federal.

Tras ser cuestionados sobre la cifra total de despidos o recortes en el gobierno federal e institutos públicos, ambos dijeron desconocer la cifra y señalaron que el recorte final dependerá de cada secretaría o dependencia, ya que se encargarán de manera independiente de identificar las plazas duplicadas que serán recortadas. Aunque durante las últimas semanas distintos sindicatos han reclamado por el recorte de personal de dependencias públicas, Varela sostuvo que muchos de esos casos no son considerados despidos, debido a que se trata de personal que labora bajo honorarios con contratos semestrales. Muchos no renovaron su contrato, pero eso en términos laborales y de la relación con las instituciones no es un despido , agregó.

Sin precisar la cifra, dijo que 50 por ciento de los trabajadores por honorarios no fueron renovados. Además, recalcó que en el Presupuesto de Egresos se estableció una reducción de 20 por ciento de recursos en gastos y servicios personales.