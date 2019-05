Minutos antes de que la Casa Blanca hiciera oficial la amenaza del presidente Donald Trump, el funcionario de la cancillería declaró: “en mi opinión deberíamos responder en una forma enérgica, pero antes de eso iniciar contactos directos para saber de qué estamos hablando y asegurarnos que eso no esté realmente en la mesa, eso sería gravísimo entre dos países que están tratando de llegar a un tratado de libre comercio, el mejor de toda la historia.

Agregó que la reacción natural a un golpe sin justificación alguna es tomar una represalia similar, en este caso una medida espejo; sin embargo, ante algo tan masivo, me espanta hacer lo propio .

Desde la cancillería Seade Kuri indicó que lo correcto sería responder ojo por ojo, aplicar un 5 por ciento a todas las importaciones de Estados Unidos ; sin embargo, ello sería irse hacia la jungla cuando queremos construir algo bueno. Más bien hay que hablar duro con ellos y decir que no se vale .

No hay justificación para que, por motivos migratorios, Estados Unidos imponga aranceles a todos los productos que México envía a esa nación, una medida que, de concretarse, sería gravísima para el país, declaró el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade Kuri.

Es algo desastroso... esa amenaza llevada a la acción sería gravísima, extremadamente seria , dijo Seade Kuri cuando la medida era sólo un tuit por parte del presidente Donald Trump

“Vamos a ver de qué se trata, no sabemos, no hemos tenido un primer contacto… No sabíamos que iba a venir”, reconoció.