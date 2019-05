Indicó que “desde un punto de vista de seguridad nacional, militar, económico y humanitario, no podemos permitir que este grave desastre continue... México tiene que esforzarse más y ayudar a solucionar este problema… Por años, México no nos ha tratado justamente, pero ahora estamos afirmando nuestros derechos como una nación soberana”. Con ello, anunció su nueva iniciativa, donde establece que la efectividad de las acciones de México serán determinadas por nuestra sola discreción y juicio .

Advirtió que si México no toma medidas decisivas, eso tendrá un precio significativo .

Concluyó que una nación sin fronteras no es una nación. No me quedaré esperando más y permitir que nuestra soberanía sea erosionada, nuestras leyes pisoteadas o nuestras fronteras no respetadas .

El Washington Post había reportado horas antes que Trump estaba contemplando hacer este anuncio, y aunque había amplio apoyo entre su equipo para esta propuesta, continuaba el debate interno sobre las posibles consecuencias.

Al parecer, fracasaron los asesores del presidente que estaban en contra del plan por preocupaciones de que podría tener un impacto negativo en los mercados internacionales y tambien minar la aprobación de la nueva versión del tratado de libre comercio, el T-MEC, que supuestamente es prioridad de ambos gobiernos.

Sin embargo, aun no queda claro si el presidente tiene la autoridad para emplear el arma de aranceles para responder a un tema no comercial, en este caso la política migratoria.

En su declaración, afirma que invoca la autoridad de la Ley de Poderes de Emergencias Económicas Internacionales, y se supone que lo hace en el contexto de lo que ya ha calificado de emergencia nacional , algo que ya había declarado en torno al control de la frontera. Sin embargo, algunos observadores señalan que esa ley nunca ha sido empleada de esta manera y consideran que si Trump procede con esta iniciativa, enfrentará disputas ante los tribunales.

Por otro lado, Trump también está contemplando anunciar nuevas restricciones sobre asilo que implicarían cerrar la puerta de ingreso a los refugiados centroamericanos, reportó Político, citando a fuentes del gobierno. La propuesta que se está evaluando prohibiría que migrantes soliciten asilo si han residido en un país diferente al suyo antes de llegar a Estados Unidos, lo cual se supone se aplicaría a todo centroamericano que primero pase por México. Expertos señalan que esto viola la ley de asilo estadunidense y por lo tanto enfrentaría una disputa ante los tribunales si es presentada.