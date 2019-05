L

a historia es de quien la cuenta y en el caso de las mujeres haciendo rock en México, así como de muchas bandas no fichadas por las contadas casas de representación que tienen apañada la mayoría de los festivales, la frase tristemente aplica, pues el puñado de artistas que se va conociendo a nivel masivo hoy día, es una pálida sombra de la realidad. A diferencia de hace una década, en que hubo una sana explosión de bandas nuevas, hoy día el panorama del rock nacional está regido por lo que se visibiliza artificialmente, y no por lo que va siendo empujado por el público de forma espontánea en los tinglados no mediáticos y en redes.

El pasado jueves 23, en el Primer Encuentro Iberoamericano de Mujeres en la Industria Musical, dentro del panel Panorama Actual de las Mujeres en el Periodismo Musical, en el cual participó quien escribe (además de Natalia Deleito, Niza Sopeña, Almendra Hernández y Óscar Sarquiz), entre otros temas se concluyó que si bien hay bastante talento femenino en la industria local (músicas, productoras, ingenieras de audio, managers, periodistas), el que públicamente se tenga la impresión de que no existen, radica en que no son visibilizadas por medios y curadores de charlas y festivales. Pareciera simple, pero no lo es, pues se trata de una cadena: si en medios no se les publicita, si no se les incluye en festivales, pocos sabrán de ellas y poco las pedirá el público. Tristemente, muchas veces tal exclusión no es hecha con dolo, sino que es parte del patriarcado e inercia ancestrales. Por ello es preciso que comunicadores y promotores hagan un esfuerzo por buscar y exhibir ese talento femenino, pues por ahí se empieza. Y si bien cada vez más voluntades dan voz a las mujeres, como este Encuentro, aún hay mucho por hacer.