n el Parlamento Abierto sobre el Plan Nacional Nacional de Desarrollo 2019-2024. Política Social (lunes 27 de mayo) participamos Araceli Damián y yo (video disponible en la página web del Canal del Congreso) como únicos participantes de la primera ronda. Araceli Damián empezó su ponencia señalando:

“Enorme sorpresa causó conocer que existían dos planes: el del Presidente y el de Hacienda. En este recinto se afirma: el único plan es el del Presidente. Esta situación preocupa, porque deja entrever una falta de comunicación y enormes discrepancias en metas entre los agentes estratégicos para la toma de decisiones. Es necesario saber si el No Plan de Hacienda es en el fondo el instrumento que devela la idea de condición de vida que el Estado mexicano considera suficiente para todos. Preocupa, porque en 2018 la Salida, el Presidente afirma que siete de cada 10 mexicanos viven en pobreza, lo que como especialista comparto. Pero en el No plan y otros documentos oficiales, se dice que cuatro de cada 10 mexicanos son pobres, cifras del Coneval” (disponible)

En el recinto, nos enteramos que la Cámara decidió turnar a comisiones sólo las 63 pp. que constituyen el Plan del Presidente , y que el Plan de Hacienda ( No plan ), no está sujeto a discusión en comisiones ni en los foros. En mi ponencia, (que leí sin tomar en cuenta lo recién descubierto) sostuve lo ya planteado el viernes 24 en Economía Moral:

“Según algunos, hay dos PND 2019-2024 en lo que publicó la Gaceta Parlamentaria de esta Cámara, el 30 de abril. Uno, PND1, de la Presidencia, es un documento corto y retórico, que no reúne los requisitos de un PND. El otro, PND2 (de Hacienda), se acerca formalmente a los requisitos que establece la Ley de Planeación (artículo 21 Ter): diagnóstico; ejes generales; objetivos específicos; estrategias para ejecutar las acciones que permitan lograr los objetivos específicos; indicadores de desempeño y sus metas que permitan dar seguimiento al logro de los objetivos... El PND1 no contiene la mayoría de estos elementos; no es, formalmente, un PND… La Cámara sólo tiene una opción legal y moralmente válida: devolver al Ejecutivo todo lo publicado en la Gaceta (llamémosle PND integrado), y exigirle que vuelva a enviar un PND unitario, internamente consistente y que incluya todos los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución.”

Después de nuestras intervenciones se dio la palabra a diputados que lo solicitaron. La legisladora María de los Ángeles Huerta, de Morena, señaló:

“Es sumamente importante aclararle a los dos ponentes que acaban de participar que el presidente de la Cámara dijo que lo que estábamos analizando aquí es el documento que es el PND, el documento de 64 pp. (sic)… El documento de más de 200 pp. es realmente el Anexo del Plan que a detalle… entonces no hay dos planes y no procede que hablen así, porque parece un poco despectivo e innecesario… Respecto a la Ley de Planeación ésta señala que la Cámara de Diputados debe simplemente señalar si el plan cumple o no con los temas que usted ya leyó… cumple a cabalidad… (aquí interrumpo, pues no se escucha en el video porque no tenía micrófono), doctor, si me puede atender, le comento que todas las sugerencias, lo que ustedes están diciendo en los foros es lo que va integrar los planes especiales, sectoriales más específicos… esta es la ruta… un mapa de ruta… El Anexo, que sí cumple con los seis planteamientos (se refiere a lo que debe contener el PND según el artículo 21 Ter de la Ley de Planeación, ya citados) …se lo puedo demostrar que si cumple a cabalidad, se lo puedo demostrar…”