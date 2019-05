A

lo largo de los años, la relación entre el gobierno de México y el Fondo Monetario Internacional ha sido de amor-odio. El Fondo lo ha rescatado con préstamos multimillonarios en más de una ocasión –la más dramática fue la denominada Efecto Tequila, como se le conoce internacionalmente, o el error de diciembre , como lo llamamos en casa. Sin embargo, además de pagarle el crédito con sus intereses puntualmente, el gobierno mexicano ha tenido que apretarse el cinturón más de una ocasión y castigar el nivel de vida de la población. Actualmente el gobierno no le debe nada, pero tiene una línea de crédito abierta (sin utilizar) por alrededor de 80 mil millones de dólares. Es parte de su arsenal para enfrentar una crisis. Con estos antecedentes, amerita registrar lo que escribió en Twitter Christine Lagarde, la actual directora del Fondo: Hoy me reuní con el presidente López Obrador. Lo felicité por la búsqueda de políticas fiscales prudentes y su enfoque en impulsar el crecimiento inclusivo y reducir la pobreza, inseguridad y corrupción . Aunque no todos estén de acuerdo, agregaría verbalmente. Dijo que desde su última visita en 2014, México ha dado un importante paso hacia la inclusión financiera, pero aún queda mucho por hacer. Vale recordar que Agustín Carstens gastó una millonada (¿de dónde salió el dinero apá) cuando se lanzó a la aventura de competirle la dirección. Sólo obtuvo un voto, el de México.

La violencia

El presidente López Obrador descartó que vaya a reforzar su seguridad, luego de que la senadora de Morena Citalli Hernández recibiera un paquete explosivo en su oficina del Senado, e hizo un llamado a evitar la violencia; anunció que la FGR tomará el caso. Hago un llamado a todos para que se evite la violencia, nuestro movimiento en la oposición siempre se desenvolvió con el principio de la no violencia, no rompimos ni un vidrio, siempre por la vía pacífica . Si uno mide la temperatura a las redes sociales asumirá que es difícil que baje la violencia, ni siquiera la verbal, por lo que sería recomendable que los encargados de la seguridad del Presidente, aunque no lo quiera, refuercen las precauciones.

Detienen a ex alcaldesa de León

Detuvieron en la ciudad de León a la ex alcaldesa priísta Bárbara Botello Santibáñez, acusada de peculado. De acuerdo con reportes en medios locales y redes sociales, la ex alcaldesa fue detenida, luego de una denuncia, tras realizar una malversación de fondos públicos durante su administración. El equipo de comunicación de Botello indicó que violaron sus derechos, ya que hubo una audiencia, de la cual no fue notificada.