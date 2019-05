En apenas 15 días se realizaron tres manifestaciones, algo que no se veía desde la campaña electoral del año pasado. Una en favor del gobierno y con ataques tanto al Congreso Nacional como al Supremo Tribunal Federal, y dos contrarias, teniendo como punto de partida los recortes al presupuesto destinado a la educación.

De paso, insinuó la existencia de algo nuevo, un bolsonarismo apto para disputar las calles con el lulismo . Lo de ayer mostró que, una vez más, el capitán-presidente se equivocó.

En tanto, se mantuvo el clima de desconfianza entre diputados y gobierno, que sigue sin encontrar canales de comunicación eficaz con la cámara baja, algo esencial para sacar adelante sus iniciativas.

La participación de los partidos de izquierda y de las grandes centrales sindicales vinculadas al Partido de los Trabajadores (PT), del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fue significativa, pero no determinante en los actos de ayer. En primer lugar, porque se nota que tanto el PT como los demás partidos de izquierda siguen un tanto atónitos en busca de un nuevo rumbo. Y eso, no por la derrota sufrida en las pasadas elecciones, sino por la velocidad con que el gobierno de Bolsonaro promueve retrocesos en prácticamente todas las conquistas consolidadas a lo largo de los últimos casi 30 años, desde antes, incluso de la llegada de Lula al poder.

Tales retrocesos van de la educación a la cultura, pasando por arrasar el medio ambiente y los derechos de las minorías garantizados en la Constitución. Para colmo, la economía se contrajo y el desempleo no deja de crecer; la crisis no hace más que profundizarse.

Ayer se divulgó que en el primer trimestre del año hubo una baja de 0.2 por ciento en el PIB, y abril y mayo tuvieron desempeño frustrante. Al caer la noche, mientras manifestantes copaban plazas y calles de Sao Paulo y Río, economistas rehacían proyecciones para este año.

Cuando Bolsonaro llegó a la presidencia, el mercado financiero preveía una expansión de 3 por ciento del PIB en 2019. Ayer, la expectativa pasó a oscilar entre 0.6 y 0.8.

O sea, el año de estreno está perdido y la crisis podría rápidamente extenderse a sectores que todavía no se han hundido.