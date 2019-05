▲ Bárbara Botello Santibáñez, ex alcaldesa priísta de León, Guanajuato (2012-2015), fue detenida ayer por personal de la Agencia de Investigación Criminal cerca de su casa, ubicada en el Club de Golf La Hacienda. La ex munícipe y ex legisladora federal enfrenta dos acusaciones por peculado. Foto Cuartoscuro