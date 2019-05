“¿Qué podemos hacer? Tenemos un poquito de tiempo para cambiar este destino. Se debe capacitar a las mujeres en aquellas habilidades donde no han sido capacitadas. Necesitamos tomar pasos reales. No quisiera ver a muchas mujeres excluidas porque no se les entrenó en materia de ciencia y tecnología (…) Yo quiero que el papel de la mujer cambie no sólo en los discursos, sino en la vida real”, acentuó.

Subrayó que la violencia contra las mujeres no ha frenado su crecimiento en el mundo. Por ello se debe hacer énfasis en el desarrollo económico, pues este implica una merma en las tasa de violencia, en particular contra las mujeres.